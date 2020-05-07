Fırında İstiridye Mantarlı Sebzeler

4 Kişilik tarif için

Malzemeler:

1 kutu istiridye mantarı

7-8 adet orta boy taze patates

4 adet havuç

1 avuç taze börülce

3 diş sarımsak

1 kahve fincanı soya sosu

1 kahve fincanı sıvı yağ

Yarım demet dereotu

Hazırlanışı:

İstiridye mantarını nemli bir bezle silin. Patatesleri yıkayıp kabuğuyla birlikte üçe veya dörde kesin. Havuçların kabuğunu kazıyıp istediğiniz gibi kesin. Börülceleri kaynar suyun içine atıp 10 dakika haşladıktan sonra süzün. Sarımsakları diş diş ayıklayıp temizleyin. Sosu için; Soya sosu ile sıvı yağı karıştırın. Sos ve dereotu dışındaki tüm malzemeyi küçük bir fırın tepsisine isterseniz fotoğraftaki gibi yerleştirin. Sosunu üzerine dökün. 180 dereceye ayarlı fırında, 40 dakika, patatesler yumuşayana kadar pişirin.