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        Haberler Ekonomi Döviz Firmalara kur koruma desteği kaldırıldı - Döviz Haberleri

        Firmalara kur koruma desteği kaldırıldı

        Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 00:40 Güncelleme: 02.01.2025 - 00:45
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        Firmalara kur koruma desteği kaldırıldı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2023'te devreye giren "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

        Kasım sonuna göre şirketlerin 7.3 milyar dolar KKM hesabı bulunuyordu. KKM hesabı açmanın vergi avantajının da kaldırılması sonrasında bir süredir tüzel yapılar için teşvik eden tarafı kalmamıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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