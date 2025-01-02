Firmalara kur koruma desteği kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2023'te devreye giren "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

Kasım sonuna göre şirketlerin 7.3 milyar dolar KKM hesabı bulunuyordu. KKM hesabı açmanın vergi avantajının da kaldırılması sonrasında bir süredir tüzel yapılar için teşvik eden tarafı kalmamıştı.