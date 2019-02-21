Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'un Bornova Stadı'nda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak