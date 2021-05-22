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Fırtına nedeniyle bazı balıkçı teknelerinin battığı Dikili'de hasar tespit ve kurtarma çalışması sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde dün etkili olan fırtına sonucu 27 balıkçı teknesinin battığı, 17'sinin hasar gördüğü tespit edildi.

Fırtına nedeniyle bazı balıkçı teknelerinin battığı Dikili'de hasar tespit ve kurtarma çalışması sürüyor
AA

İlçede dün sabah başlayan ve akşam saatlerinde etkisini kaybeden fırtınada yükselen dalgaların verdiği hasarın belirlenmesi ve batan teknelerin çıkartılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili Liman Başkanlığı, kaymakamlık ve ilçe belediyesi ekipleri, çalışma yürütüyor.

Bölgede kurtarma şirketleri bünyesinde görev alan dalgıçlar ve vinçler yardımıyla tekneler karaya çıkarılırken teknelerden kopan parçalar da belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Yapılan çalışmalarda tümü küçük balıkçı teknesi olmak üzere 27 teknenin battığı, 17 teknenin de hasar gördüğü belirlendi.

Çalışmalara katılan tekne sahiplerinden Volkan Basyan, dün yaşanan olayın ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu, tekneleri sudan kurtarmak için çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Basyan, bölgede barınağa bağlı olmayan teknelerin battığını, ilçe belediyesi ile bir barınak ya da güvenli bağlama noktası oluşturulması için görüştüklerini de kaydetti.

- "Mağduriyetler telafi edilecek"

Öte yandan AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci de yaptığı açıklamada, kullanılamaz hale gelen ve ağır hasar alan teknelerle ilgili mağduriyetlerin telafi edileceğini bildirdi.

Şekerci, şunları kaydetti:

"Gerek il başkanlığımız gerekse bakanlıklarımız ile görüşmeler yapıp ivedi çözüm için raporlarımızı muhataplarımıza iletmiş durumdayız. En kısa sürede mağdur balıkçılarımız ile irtibata geçilip gerekli telafiler yapılacaktır. Sabahın ilk saatlerinden beri balıkçılarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Özellikle birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde sosyal medyada, bu afeti siyasi çıkarlarına alet eden, özellikle de toplumu kin ve nefrete yönlendiren kişiler hakkında yargı sürecine başvuracağımızı da bilmenizi istiyorum."

- Olay

Dikili'de dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda bağlı bulunan bazı balıkçı tekneleri batmış, ilk belirlemelerde 25 teknenin ağır hasar gördüğü tespit edilmişti.

İlçede denizin taşması nedeniyle Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridi de su altında kalmıştı.

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