Fırtına ortalığı birbirine kattı Hatay'da etkili olan kuvvetli fırtınada 3 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Ortalığın savaş alanına dönüğü korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Reyhanlı'da da bir çocuk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:55 facebook

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