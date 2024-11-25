Fırtına ortalığı birbirine kattı
Hatay'da etkili olan kuvvetli fırtınada 3 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Ortalığın savaş alanına dönüğü korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Reyhanlı'da da bir çocuk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Gün boyu devam eden fırtına ve yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın metal çatısı rüzgarın şiddetine dayanamayarak uçtu. Ortalığın savaş alanına döndüğü korku dolu anlar cep telefonu ile görüntülendi.
O anlarda cadde üzerinde kimsenin olmaması ise olası kazayı önledi.
FIRTINANIN DEVİRDİĞİ TABELA ÇOCUĞU TEĞET GEÇTİ
Reyhanlı'da da bir çocuk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.