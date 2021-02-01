Dikkat! 4 kent için fırtına uyarısı! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

TEDBİRLİ DAVRANILMASI İSTENDİ

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.