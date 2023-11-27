Hopa’da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu
Artvin'de etkili olan şiddetli fırtınada bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Korku dolu anların yaşandığı anların ardından gemi karaya oturdu
Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.
İHA'nın haberine göre Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi Artvin’in Hopa ilçesi açıklarından fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklendi.
Gemi daha sonra ise karaya oturdu. Karaya oturan gemi için çalışma başlatılırken, fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştiriyor.