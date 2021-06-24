Fırtınada saat kulesi devrildi 0:00 / 0:00

DHA

Kentte, Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamit'in Muhafız Birliği Komutanı, Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan 27,5 metre uzunluğundaki saat kulesinin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki minyatürü, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi.

DHA'nın haberine göre, fiber glass malzemeden yapılan yaklaşık 3,5 metre boyundaki saat kulesi, ikiye bölündü. O anlar cep telefonuna yansıdı. Ekipler, minyatür kuleyi bölgeden kaldırdı.