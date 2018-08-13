Yeni mahsul ürün kabulüne bugün itibarıyla başladıklarını ifade eden Bayraktar, henüz hasadın devam ettiğini, bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde kendilerine ciddi miktarda fındık gelmesini beklemediklerini söyledi.

Bayraktar, peşin veya emanet sistem üzerinden alım politikalarını sürdüreceklerini dile getirerek, "İsteyen üreticimiz teslim ettiği fındığın parasını hemen alabilecek. İsteyen ise depolarımıza emanete ürün bırakabilecek. Emanet sistemini tercih eden çiftçilerimiz de istedikleri zaman parasını tahsil edecek" dedi.

Fındık üreticilerine, emanet için tercihlerini Fiskobirlik'ten yana kullanmaları çağrısında bulunan Bayraktar, "Depolarımızın kapıları sonuna kadar üreticilerimize açık. Serbest piyasa yerine fındıklarını emanet olarak Fiskobirlik'e teslim etsinler. Kendilerinden herhangi bir ilave ücret alınmayacak. Gönül rahatlığı içinde çiftçimiz depolarımızı kullanabilir" diye konuştu.

Bayraktar, kendilerine gelecek tüm fındığı almaya talip olduklarını, kaynak sorunlarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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