Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü

AA

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "büyük bölgecisi" olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Sibel E. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın savunmasındaki yalanlar çürütüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda yer verilen tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre, sanığın üç GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 33 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Sibel E'nin örgüt içi tayine tabi tutularak 2010-2016 yıllarında Tokat'ta görev yaptığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın FETÖ içinde sırasıyla ''ev ablalığı, KYK kat sorumluluğu, KYK mesulü, mezun mesulü, yurt müdürlüğü, bölge talebe mesulü'' ve en son olarak ''büyük bölgeci'' sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, örgüte eleman temin ettiği bildirildi.

ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil gücünde olduğu vurgulanan kararda, ByLock kullanıcısı olmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli delil görüldüğü belirtildi.

Sibel E'nin yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiğine yer verilen kararda, ByLock'taki kullanıcı adının "sevval", ID numarasının ise "59926" olduğu ifade edildi.

Kararda sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 12 Kasım 2014'ten itibaren 82 bin 167 kez giriş yaptığının tespit edildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"ByLock tespit edilen hatların kullanımında olduğu anlaşıldığından sanığın FETÖ/PDY terör örgütüne münhasır gizli haberleşme programı Bylock'u birden çok kez kullandığı, bu uygulama üzerinden birçok örgüt mensubuyla irtibat halinde bulunduğunun görüldüğü, görüşme içeriklerinin örgütsel mahiyette bulunduğu, örgütsel toplantılar hakkında ve yine örgütsel motivasyonu arttırıcı mesajların paylaşıldığının görüldüğü tespit edilmiştir.''

- Öğrenciler hakkında "fişleme" çetelesi tutmuş

Kararda, sanığın toplantılara katılanlardan "himmet, zekat, kurban bağışı" adı altında para toplayıp örgüte maddi kaynak sağladığı, yapıya ait yayın organlarına abone olunmasını telkin ettiği ve örgütte "çetele" olarak adlandırılan fişleme tablosu tuttuğu bilgisine de yer verildi.

Sanığın FETÖ içinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu da kararda belirtildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan Ü.D, Tokat’ta sanık Sibel E'nin ''büyük bölgeci'' sıfatıyla görev yaptığı yurtta kaldığını ve kendisinin de bu yurtta "KYK kat mesulü olarak" örgütsel faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek amacıyla öğrencilerin kaldığı evde toplantılar yaptığını kaydeden tanık Ü.D, ''Sibel’in düzenlemiş olduğu sohbet toplantılarına ben de katılıyordum. Sibel, bu toplantılarda bizden öğrencilerle ilgili tuttuğumuz çeteleleri isteyerek kendisi ayrı fişleme çetelesi tutardı. Bu çetelelerin içeriğinde bizim sorumluluğumuzda olan öğrencilerin kişisel bilgileri ile başlarının açık olup olmadığı hususu, öğrencilerin namaz kılıp kılmadıkları, dini ve siyasi görüşlerinin ne olduğu bilgisi yer alırdı." ifadelerini kullandı.

- İnkar odaklı savunma

Tanık H.Ç. de 2010 yılında üniversite eğitimi için Tokat'a gittiğini ve sanık Sibel E'nin ''büyük bölgeci'' sıfatıyla kendisini örgüte ait evlere yönlendirdiğini dile getirerek, "Sibel bana, örgüte ait özel bir üniversitede yüksek lisans yapabileceğimi, yabancı dil sınavına hazırlayabileceklerini ve yapı içinde birisiyle izdivaç yapabileceğimi teklif etti. Ben bu teklifi kabul etmeyerek örgütle bağımı kopardım.'' beyanında bulundu.

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında sanığın FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararda, Sibel E'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizilerek üst sınırdan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.