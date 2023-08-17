Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, 10 gelişmiş ekonomiye ilişkin ortalama GSYH tahminini düşürdü  - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, 10 gelişmiş ekonomiye ilişkin ortalama GSYH tahminini düşürdü 

        Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik görünüm raporunda yer alan 10 gelişmiş ekonomiye ilişkin orta vadeli ortalama gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahminini düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 gelişmiş ekonominin ortalama GSYH tahmini düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek 5 yılı kapsayan orta vadeli GSYH tahmininin 10 gelişmiş ülke için aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya ve Kanada genelinde ortalama büyüme tahmininin yüzde 1,3 olduğu bildirildi.

        Son yıllarda Kovid-19 salgını kesintileri ve Avrupa'daki gaz krizinden kaynaklanan büyük ekonomik şokların, arz yönlü üretkenlik potansiyelinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, bunun kısmen daha yavaş sermaye birikimi yoluyla yansıyacağı ve iş gücü verimliliğindeki büyümeyi azaltacağı kaydedildi.

        Açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık'ta salgın öncesi eğilimlere göre iş gücüne katılım oranlarında sürekli bir düşüş olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Gelecekteki potansiyel GSYH büyüme oranlarına ilişkin tahminlerin 0,2 puan düşüşle Birleşik Krallık için yüzde 1,2'ye, Almanya için yüzde 1,1'e ve Japonya için yüzde 0,5'e indirildiği aktarılan açıklamada, kısmen daha yavaş sermaye derinleşmesini yansıtarak ABD potansiyel büyümesinin de 0,1 puan azalışla yüzde 1,7'ye düşürüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, İtalya'ya yönelik tahminin yatırım trendlerinin gelişmesi nedeniyle 0,1 puan artışla yüzde 0,7'ye, Fransa'ya ilişkin tahminin de yine 0,1 puan artışla yüzde 1,2'ye yükseltildiği belirtildi.

        Bazı ülkelere ilişkin büyüme tahmininin önceki değerlendirmeye göre değişmediğine işaret edilen açıklamada, büyüme öngörüsünün Avustralya için yüzde 2,1, Kanada için yüzde 1,5 ve İsviçre ile İspanya için yüzde 1,4 olarak kaldığı kaydedildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, "En büyük gelişmiş ekonomilerdeki GSYH, orta vadede bile Kovid-19 pandemisi öncesi yoluna dönmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı