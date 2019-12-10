HABERTURK.COM / Reuters

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, beş Türk yerel ve bölgesel yönetimin kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Kredi not görünümü değişen yerel yönetimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi.

Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğini söyledi. Fitch'in değerlendirmesine göre, İstanbul'un bağımsız kredi

profili "BBB-", İzmir'in "BBB", Bursa'nın "BB", Antalya'nın "BB" ve Manisa'nın da "BB+".

Fitch, 1 Kasım'da Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etmiş, görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.