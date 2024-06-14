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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: ABD'nin borç yükü artabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: ABD'nin borç yükü artabilir

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kasımdaki başkanlık seçimlerinden sonra büyük faiz dışı açıkların, kimin kazanacağından bağımsız olarak ABD'nin borç yükünün artmaya devam etmesine neden olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:42
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        Fitch: ABD'nin borç yükü artabilir
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        Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra olası bölünmüş bir hükümetin, politika oluşumunu karmaşıklaştırmaya devam edeceği ve mali zorluklarla başa çıkmak için çok az siyasi istek olduğu belirtildi.

        Mali konuların bir sonraki yönetimin odak noktası haline geleceğine işaret edilen açıklamada,"2025 mali yılı tahsisatlarının 2025'in başlarına kadar çözülmeden kalacağını ve borç tavanı askıya alınmasının yıl sonunda sona ereceğini düşünüyoruz. Yeni Kongrenin yapısı, bu konuların ne kadar hızlı ve sorunsuz şekilde çözüleceği konusunda kritik olabilir." ifadelerine yer verildi.

        SEÇİMİN ETKİSİ

        Açıklamada, seçimleri kimin kazandığına bakılmaksızın vergi kesintilerinin uzatılması yönünde baskı olabileceğine değinilen açıklamada, 2025 sonunda sona erecek olan 2017 vergi kesintilerinin çoğunun uzatılmasının beklendiği aktarıldı.

        Orta vadede yüzde 3,7'ye yakın nominal gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Ancak yüksek faiz dışı açıklar bunun genel hükümet borcunu istikrara kavuşturmayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        BORÇ YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDECEK

        Açıklamada, seçimlerden sonra büyük faiz dışı açıkların, ABD'nin borç yükünün artmaya devam etmesine neden olacağının düşünüldüğü belirtilerek, hükümet borcunun artan seviyeleri gelecek 5 yıl boyunca önemli bir derecelendirme konusu olduğu aktarıldı.

        Ancak mevcut dengeleyici güçlerin ABD'nin diğer "AA" kategorisindeki ülkelerden daha yüksek borç-GSYH oranını absorbe edebileceği anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, finansman esnekliğinin ülkenin kredi profili için önemli bir güç olduğu ifade edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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