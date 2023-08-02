Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD'nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükûmet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürdüğü, görünümü negatif izlemeden durağana çevirdiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Fitch'in kararına kesinlikle katılmadığını belirtti.

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Söz konusu kararın "keyfi ve güncel olmayan verilere dayandığını" öne süren Yellen, Fitch'in kararını dayandırdığı göstergelerin birçoğunda ABD'nin kaydettiği ilerlemeye rağmen kuruluşun not değişikliğini şimdi açıkladığını bildirdi.

Yellen, "Fitch'in kararı Amerikalıların, yatırımcıların ve dünyanın dört bir yanındaki insanların halihazırda bildiklerini değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

Son birkaç yılda ABD ekonomisinin hızlı bir ekonomik toparlanma yaşadığını işaret eden Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu, enflasyon geçen yazdan bu yana önemli ölçüde düştüğünü ve ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini anımsattı.