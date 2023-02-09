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Fitch, Çin ekonomisinin büyüme tahminini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkardı

Fitch, Çin ekonomisinin büyüme tahminini revize etti
AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin revize edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,1'den yüzde 5'e yükseltildiği kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, yukarı yönlü revizyonun Çinli yetkililerin 2022'nin sonlarında uyguladığı "sıfır Kovid-19" politikasını bırakmasının ardından ülkedeki tüketimin ve ekonomik faaliyetin tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde toparlandığına dair kanıtları yansıttığı belirtildi.

Birçok ekonomik göstergenin salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ancak son zamanlarda toparlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ekonomik toparlanmanın ağırlıklı olarak tüketim kaynaklı olacağının düşünüldüğü ifade edildi.

Yukarı yönlü revizyona rağmen Çin ekonomisinde bu yıl beklenen toparlanmanın ülke ekonomisinin yüzde 8,4 büyüdüğü 2021 yılındakinden daha zayıf olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun kısmen emlak piyasasında devam eden zayıflığı yansıttığına işaret edildi.

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