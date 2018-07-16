Fitch'in not indirimine dolar ne tepki verdi? İşte ilk rakamlar



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerin ticaret savaşı kaynaklı küresel satış eğilimi ile bir araya gelmesiyle Türkiye piyasalarında geçtiğimiz hafta satış baskısı etkili olmuştu.

Dolar/TL de yaşanan sert dalgalanmadan nasibini alırken, hafta içinde 4.97 TL'yi gören dolar kuru haftayı 4.85 civarından tamamlayarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch açıklamasını beklemeye geçmişti.

Fitch'den beklenen açıklama Cuma gecesi saat 11 sıralarında geldi ve Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

Fitch2in bu açıklamasının dolar kurunda etkisi var mı diye bakıldığında ilk etapta herhangi bir etki görülmüyor. dolar pazartesi sabahı saat 06.40 itibariyle cuma kapanışından daha düşük seviyelerde seyrediyor. Dolar 4.8470 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.6660 TL oldu.

Abdurrahman Yıldırım'ın yeni haftayla ilgili yorumu

24 TEMMUZ'DAKİ FAİZ KARARININ ÖNEMİ ARTTI

Erdoğan'ın göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Albayrak'ın getirilmesinin ardından piyasalar ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısının yanı sıra Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararını da izliyor.

TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı ve sadeleşme adımlarını tamamlayarak piyasayı sadece politika faizinden fonlamaya başladı.