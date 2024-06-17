Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.471,32 %0,76
        DOLAR 32,8531 %0,24
        EURO 35,2439 %0,07
        GRAM ALTIN 2.446,89 %0,07
        FAİZ 42,98 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 31,11 %0,07
        BITCOIN 66.461,00 %0,13
        GBP/TRY 41,6991 %0,05
        EUR/USD 1,0731 %-0,03
        BRENT 84,37 %2,12
        ÇEYREK ALTIN 4.000,67 %0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, küresel büyüme tahminini yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, küresel büyüme tahminini yükseltti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch, küresel büyüme tahminini yükseltti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlığıyla yayımladı.

        Raporda Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güven arttığı, Çin'in ihracat sektörü canlandığı ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalarda iç talep daha güçlü bir ivme gösterdiği için küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

        Dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarıldığı kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2025 ve 2026'da her iki yılda da yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

        ABD EKONOMİSİ KADEMELİ OLARAK YAVAŞLIYOR

        Raporda, ABD ekonomisinin yavaşladığı ancak bunun kademeli olduğu ve ülke ekonomisi için büyüme tahmininin bu yıl için değiştirilmeyerek yüzde 2,1 seviyesinde bırakıldığı belirtildi. ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

        REKLAM

        Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yukarı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e çıkarıldığı kaydedildi. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

        Raporda, Çin ekonomisinin de büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e yükseltildiği, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da da yine yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

        KÜRESEL PARA POLİTİKASI DÖNGÜSÜ YENİ BİR AŞAMAYA GİRİYOR

        Merkez bankalarının artık para politikasını gevşetmeye yöneldiğine işaret edilen raporda, ancak enflasyonun şaşırtıcı derecede kalıcı olmaya devam ettiği ve küresel faiz oranlarının gelecek 12-18 ay boyunca "daha sığ" bir hızda düşmesinin beklendiği ifade edildi.

        Raporda, küresel para politikası döngüsünün, faiz oranlarının yavaş ama yine de talebi kısıtlayacak seviyelere düşeceği yeni bir aşamaya girdiği aktarıldı.

        Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlamasının ve aralık ayında bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği kaydedildi.

        REKLAM

        Raporda, merkez bankalarının özellikle yüksek hizmet enflasyonu ışığında para politikasını çok hızlı gevşetme konusunda temkinli davrandığı ifade edildi.

        TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ BU YIL İÇİN YÜZDE 3,5'E YÜKSELTİLDİ

        Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

        Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

        Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?