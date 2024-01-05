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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: Kuzey Amerika'daki çoğu finansal sektörün görünümü kötüleşti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: Kuzey Amerika'daki çoğu finansal sektörün görünümü kötüleşti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yavaşlayan ekonomide Kuzey Amerika'daki çoğu finansal sektörün görünümünün kötüleştiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:52
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        Fitch: Kuzey Amerika'daki çoğu finansal sektörün görünümü kötüleşti
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        Fitch'ten yapılan "Kuzey Amerika Sektörler Arası Görünüm 2024" raporuna ilişkin açıklamada, görünümün kötüleşmesinde keskin bir şekilde yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek işsizlik ve devam eden sıkı finansman koşullarının etkili olduğunu aktarıldı.

        ABD'nin ekonomik büyümesinin 2023'te yüzde 2,4 ile beklenenden iyi gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, ancak büyümenin 2024'te yüzde 1,2'ye gerileyeceğinin, 2025'te ise sığ bir toparlanma olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, daha uzun süreli yüksek faiz oranları ile para politikası ve büyümenin mevcut beklentilerden anlamlı bir şekilde farklılık göstermesi durumunda görülebilecek finansal piyasadaki oynaklığın temel riskler arasında yer aldığı vurgulanarak, sıkı finansal koşullar, yavaşlayan ekonomik büyüme ve temel varlık sınıfları üzerindeki sektöre özgü baskıların, risk eğilimlerinin aşağı yönde olduğuna işaret ettiği belirtildi.

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        Birçok sektörde karların düştüğüne değinilen açıklamada, sıkılaşan kredi koşullarının gecikmeli etkisine yanıt olarak ekonomi yavaşlarken talebin daha da düşmesinin beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, artan işsizlik ve yüksek yaşam maliyeti baskılarının varlık sınıfları için önemli olumsuzluklar oluşturduğu ve ABD bankalarının varlık kalitesi ve faaliyet karları üzerinde de baskı yaptığı kaydedildi.

        Öte yandan, Kuzey Amerika'daki çoğu finansal sektörün görünümü kötüleşirken, kamu maliyesi ile sigorta sektörlerinin görünümlerinin, "nötr" seviyesine yükseldiği belirtilen açıklamada, ABD kamu finansmanı üzerindeki enflasyonist baskıların hafiflediği, kamu elektriği için genel olarak daha yüksek maliyetlerin ise oran artışlarına dönüşebileceği aktarıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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