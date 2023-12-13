Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.748,85 %0,26
        DOLAR 29,0482 %0,07
        EURO 31,3667 %0,08
        ALTIN 1.848,51 %0,16
        FAİZ 38,59 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,21 %-0,13
        BITCOIN 40.969,00 %-0,29
        GBP/TRY 36,4990 %0,06
        EUR/USD 1,0790 %-0,06
        BRENT 73,07 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 3.022,31 %0,16
        Haberler Ekonomi Enerji Fitch Ratings 2024 petrol fiyatı tahminini 5 dolar artırdı - Enerji Haberleri

        Fitch Ratings 2024 petrol fiyatı tahminini 5 dolar artırdı

        Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 08:04 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch, petrol fiyatı tahminini artırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirterek, gelecek yıla ilişkin petrol tahminini varil başına 5 dolar artırdı.

        Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 80 dolardan 82 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 75 dolardan 78 dolara yükseltti.

        Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar ve 70 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olarak revize edildi.

        REKLAM

        Fitch Ratings, 30 Kasım'da yapılan toplantıda bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artığını belirtti.

        Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasası raporunda bu yılın 2. çeyreğinde günlük 1,2 milyon varillik arz açığına işaret ettiğini anımsatan Fitch Ratings, OPEC+ grubunun kotalarına tam olarak uyması ve ilave üretim kesintilerinin de etkisiyle söz konusu arz açığının gelecek yılın ilk yarısında da devam edebileceği konusunda uyardı.

        Fitch Ratings, yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol ihracatının yüksek seyrettiğini, ABD kaya petrolü üretiminin ise artış hızının gelecek yıl günlük 1,5 milyon varilden 400 bin varile gerileyeceğini kaydetti.

        Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in bu yıl kaydettiği talep büyümesinin daha çok salgın sonrası toparlanmadan kaynaklandığına işaret eden ajans, Çin ve Hindistan'da gelecek yıl talepteki büyüme hızının da yavaşlayacağını bildirdi. Söz konusu talep azalmasına ilave olarak OPEC+ üretim politikalarının piyasalar üzerindeki mevcut etkisinin de azalmasıyla fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının uzun dönemde azalacağı tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        AB, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanacak
        AB, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanacak
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
        6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
        Ne ceza alacaklar?
        Ne ceza alacaklar?