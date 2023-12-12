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        Haberler Ekonomi Para Fitch Ratings: ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümü kötüleşiyor - Para Haberleri

        Fitch Ratings: ABD ve Çin kötüleşiyor

        Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel finans kuruluşlarının çoğunun görünümünün yüksek faizlere uyum sağlamaları sayesinde nötr olduğunu ancak ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümünün kötüleştiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:18
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        Fitch Ratings: ABD kötüleşiyor
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        Fitch Ratings'in bankalar, sigorta şirketleri ve banka dışı finansal kuruluşlara ilişkin sektör görünüm raporunda, 2024 yılında bankacılık sektörünün görünümünün, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların çoğunluğu için "nötr" olduğu belirtildi.

        ABD KÖTÜLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

        Yüksek faiz oranlarının çoğu sektörün kazançları ve varlık kalitesi üzerinde ılımlı bir etki yapmasının beklendiği, ABD bankaları için ise görünümün zayıf ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasındaki baskıların yansımasıyla kötüleşmeye devam ettiği bildirildi, "daha uzun süre daha yüksek" kalması beklenen faiz oranlarının likidite ve marjlar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

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        ÇİN'DE EN BÜYÜK BASKI KÜÇÜK ÇAPLI BANKALARDA

        Raporda, ekonomiyi desteklemeye yönelik bazı politika önlemlerinin sistemin büyümesi ve karlılığı üzerinde baskı oluşturduğu görülen Çin'de de sektör görünümünün kötüleştiği ve en büyük baskının daha küçük çaplı bankalar üzerinde olacağı bilgisi verildi.

        İyileşen sektör görünümlerinin nispeten sağlam ekonomik büyümenin kredi talebini destekleyeceği Güney ve Güney Doğu Asya'da öne çıktığına işaret edilen raporda, küresel sigortacılık sektörüne ilişkin görünümün nötr olduğu, sigorta kuruluşları faiz oranları ve enflasyondaki çok keskin artışa uyum sağladıkça bireysel sigorta sektörünün görünümünün iyileştiği belirtildi.

        Raporda, banka dışı finansal kuruluşların görünümlerinin ise karışık bir hal aldığı ancak yüksek faiz oranlarına duyarlılık ve iş modeli özelliklerine bağlı olarak söz konusu kuruluşların görünümünün farklılaştığı kaydedildi.

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