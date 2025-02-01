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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 01:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 01:46
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        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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        Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

        Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), geçen yıl aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne başladığı ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü anımsatılarak, 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşürülmesinin beklendiği aktarıldı.

        Fitch'in açıklamasında, ortalama yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 60,2 seviyesinden belirgin bir düşüşle bu yıl yüzde 32,8'e inmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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        Uluslararası rezervlerin geçen yıl 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara çıktığı ve kompozisyonun önemli ölçüde iyileştiğine işaret edilen açıklamada, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyebileceği ifade edildi.

        Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,9'a yavaşladığının tahmin edildiği, sıkı para politikasının devam etmesi, önemli ölçüdeki mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışı nedeniyle 2025'te de yüzde 2,6 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı. Avrupa Birliğinde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği kaydedildi.

        Fitch Ratings, en son geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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