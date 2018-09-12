Bursa siyahı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Fiyatı 12 liraya çıktı ihracatçıların telefonları sustu"

Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı"nın tarladan çıkışta kilogram fiyatı 3 liradan 12 liraya kadar yükselince üreticinin yüzü güldü

12.09.2018 - 13:17 | Güncelleme:

Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı", erken olgunlaşma dolayısıyla 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunulmaya başlandı.

İhracatın başladığı günlerde 7 lirayı gören fiyatlar, hemen ardından 3 liraya kadar düştü. Yurt dışında "Türk siyah inciri" olarak bilinen meyvenin fiyatı, sezon sonuna yaklaşılmasıyla ürünün azalması ve pazardan gelen taleple 12 liraya kadar çıktı.

"ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirde bu sezon erken olgunlaşma yaşandığını ve bu yüzden sezonun çok erken açıldığını hatırlattı.

Bu durumun fiyatlara yansıdığını belirten Yazgan, "Her zaman söylüyoruz, erken ihraç etmek, birkaç bölge için cazip olabiliyor ama bütüne bakıldığında bizlere, üreticiye zarar veriyor." dedi.

İncirin 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunulduğunu aktaran Yazgan, "Bizler, 'Biraz daha geç olsa ihracat için daha anlamlı olur.' dememize rağmen mevsimin de getirdiği baskıya mecburen ağustosun ilk haftasında sezonu açtık. Açılışın hemen arkasından fiyatlar 7 lirayı gördü ve 3-4 gün içinde, bayramda da olmak üzere 3 liralarda seyretti." diye konuştu.

Yazgan, Bursa siyahının niteliğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bursa siyahının değerinin düşürülmesini istemiyorsak mutlaka ihracat zamanını doğru seçmemiz gerekiyor. Biz şu anda eriştiğimiz rakamlarda ihracat hedefliyoruz. Şu an üreticimizin ihracatçıya sattığı fiyat 10-12 lira ortalamasında. Bu fiyatlar öncesinde telefonlarımız, 'Bu 3 liralar ne olacak?' diye her gün çalarken, şu anda çalmıyor. Demek ki üretici fiyatlardan memnun. Bu memnuniyetin bütün sezon boyunca yaşanabilmesi için tek koşul, doğru zamanda ihraç ve kesim tarihinin üreticiler tarafından da kabul görmesi, bu konuda da ihracatçıya güvenilmesi."

"HONG KONG, DUBAİ, SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ"

Son günlerde görülen yağışların da üreticiyi mutlu ettiğini dile getiren Yazgan, "Bazen yağışın şiddeti çok fazla oluyor. Bazı bölgelerde doludan korkuyorduk ama böyle bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Bu yağışlar, olgunlaşmayı olumlu teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

İncirde eylülün sonu, ekimin ilk haftası gibi sezonun biteceğini belirten Yazgan, "Tabii ki pik (yoğun) dönem geride kaldı. Bu da bizi daha yüksek fiyatlara, 12 liradan daha da ileriye götürebilir. Çünkü ürün azaldı ve pazardan da talep var. Bu talebi karşılamak adına ihracatçılar, kendi içindeki rekabet nedeniyle fiyat yükseltebilir. Bu da üreticileri memnun edecektir." diye konuştu.

Bursa siyahının yurt dışında büyük bir beğeniyle tüketildiğini anlatan Yazgan, "Bu sezon Dubai pazarına ilk defa ürün gönderimi söz konusu oldu. Hong Kong'a satış inanılmaz derecede arttı. Hong Kong, Dubai, Suudi Arabistan gibi ekonomisi yüksek ülkelerin bu ürüne taleplerinin artması bizleri mutlu etti." dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.