Fizbot'a 500 bin dolar 'köprü' yatırımı

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Türkiye ve Avrupa'da gayrimenkul teknolojileri özelinde yazılım geliştiren Fizbot, LEAP Investment'ın liderliğinde 500 bin dolar köprü tur yatırımı aldı.

Türkiye'den sonra Portekiz'de yatırımlarına devam eden yerli girişim, 3 ülkede 7 binden fazla müşteriye ulaşarak, gayrimenkul ofislerine ve danışmanlarına özel performans platformuyla hizmet sağlıyor.

Fizbot'un Kurucu Ortağı Emre Kaya, "Avrupa açılımıyla son bir yıl içinde yüzde 500'ü aşkın ciro büyümesi elde ederken, küresel müşteri ağımız sayesinde birçok farklı coğrafya ile satış ve yeni pazar yatırımları için çalışmalara başladık. Henüz saha satış faaliyetlerine başlamadığımız ancak hizmet verebildiğimiz İtalya ve İspanya'dan dahi yeni müşteriler edindik" dedi.

Kaya, alınan yatırımı iş modelini güçlendirmek, bulundukları pazarlarda güçlenmek ve yeni pazarlara açılmak için kullanacaklarını bildirdi.

Fizbot'un, 2021 yılında kurulan LEAP Investment'ın ilk follow-on yatırımı olduğunu vurgulayan LEAP Investment CEO'su İmran Gürakan ise, "Dönüşüm teknolojilerinin etkisinin en çok görüldüğü ve kullanıcı sayısı her geçen gün daha da artan PropTech alanında sundukları çözüm ve yakaladıkları ivmeyle Fizbot'un teknoloji dünyasında ismini daha sık duyacağız" dedi.