Fizbot'a 500 bin dolar 'köprü' yatırımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

Fizbot'a 500 bin dolar 'köprü' yatırımı

Gayrimenkul teknolojileri özelinde yazılım geliştiren yerli 'PropTech' girişimi Fizbot, Türkiye'de ve Avrupa'da saha operasyonlarını güçlendirmek için LEAP Investment'ın liderliğinde 500 bin dolar köprü tur yatırımı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Fizbot, 3 ülkede 7 binden fazla müşteriye ulaşarak, gayrimenkul ofislerine ve danışmanlarına özel performans platformuyla hizmet sağlıyor

Fizbot'a 500 bin dolar 'köprü' yatırımı
HABERTURK.COM

Türkiye ve Avrupa'da gayrimenkul teknolojileri özelinde yazılım geliştiren Fizbot, LEAP Investment'ın liderliğinde 500 bin dolar köprü tur yatırımı aldı.

Türkiye'den sonra Portekiz'de yatırımlarına devam eden yerli girişim, 3 ülkede 7 binden fazla müşteriye ulaşarak, gayrimenkul ofislerine ve danışmanlarına özel performans platformuyla hizmet sağlıyor.

Fizbot'un Kurucu Ortağı Emre Kaya, "Avrupa açılımıyla son bir yıl içinde yüzde 500'ü aşkın ciro büyümesi elde ederken, küresel müşteri ağımız sayesinde birçok farklı coğrafya ile satış ve yeni pazar yatırımları için çalışmalara başladık. Henüz saha satış faaliyetlerine başlamadığımız ancak hizmet verebildiğimiz İtalya ve İspanya'dan dahi yeni müşteriler edindik" dedi.

Kaya, alınan yatırımı iş modelini güçlendirmek, bulundukları pazarlarda güçlenmek ve yeni pazarlara açılmak için kullanacaklarını bildirdi.

Fizbot'un, 2021 yılında kurulan LEAP Investment'ın ilk follow-on yatırımı olduğunu vurgulayan LEAP Investment CEO'su İmran Gürakan ise, "Dönüşüm teknolojilerinin etkisinin en çok görüldüğü ve kullanıcı sayısı her geçen gün daha da artan PropTech alanında sundukları çözüm ve yakaladıkları ivmeyle Fizbot'un teknoloji dünyasında ismini daha sık duyacağız" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Re-Pie'dan Ace Games ve Uzman Çiftçi'ye yatırım  
GİRİŞİMCİLİK Re-Pie'dan 2 girişime 8.5 milyon dolar yatırım
YapıRadar değerini 34 milyon TL'ye taşıdı
GİRİŞİMCİLİK YapıRadar değerini 34 milyona taşıdı
Teknoloji geliştiren liseliler 'Bi’ Fikrim Var'da yarıştı
GİRİŞİMCİLİK Liseli girişimciler teknolojilerini yarıştırdı
Miniyol.com 8.5 milyon TL fon buldu
GİRİŞİMCİLİK Miniyol'a 8.5 milyon TL'lik fon!
Markalarla influencer’ları buluşturan girişime yatırım
GİRİŞİMCİLİK Marka-influencer işbirliğine yatırım
OİB'den girişimcilere 1 milyon TL ödül
GİRİŞİMCİLİK OİB'den girişimcilere 1 milyon TL ödül
Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı
GİRİŞİMCİLİK Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı
Getir, rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı; değerlemesi 10 milyar dolara yükseldi
GİRİŞİMCİLİK Getir, Gorillas'ı satın aldı; değerlemesi 10 milyar ...
Getir, Alman rakibi Gorillas’ın tamamını satın aldı - Ekonomi Haberleri
GİRİŞİMCİLİK Getir, Alman rakibini satın aldı
EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu
GİRİŞİMCİLİK EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.