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        Haberler Sağlık Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor | Sağlık Haberleri

        Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor

        Araştırmalar, fiziksel aktivitenin, vücut direncinin artmasına, vücudun enfeksiyonlara karşı koruma geliştirmesine katkı sağladığını bu nedenle fiziksel olarak aktif olmayanlarda enfeksiyon görülme olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:24
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        Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor
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        Sağlık Bakanlığının 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Herkes için Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991'den beri her yıl ekim ayının ilk hafta sonunun Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığı belirtildi.

        Obezite ve fiziksel hareketsizliğin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu, yaşamın her alanında hareketsizlikle mücadele etmenin gerekliliğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Günlük hayatta sağlıklı beslenmeyi ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin ve davranış değişikliğine yönelten müdahalelerde bulunmanın önemi açıktır. Fiziksel aktivitenin beden sağlığı üzerinde etkileri olduğu gibi ruh sağlığı, sosyal gelişim ve yaşlılık üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, vücut direncinin artmasına böylece vücudun enfeksiyonlara karşı koruma geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Fiziksel olarak aktif olmayanlarda enfeksiyon görülme olasılığı düzenli fiziksel aktivite yapanlara göre daha fazladır. Bağışıklık sistemini destekleyen önemli etmenlerden biri de fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmektir."

        Açıklamada, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 sonuçlarına göre Türkiye'de, 15 ve üstü yaştaki her 10 kişiden 4'ünün yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı, günlük oturarak veya uzanarak harcanan zamanın 15 ve üstü yaştaki erkekler için 384,5 dakika, 15 ve üstü yaştaki kadınlar için 374,1 dakika, 19 ve üstü yaştaki erkekler için 376,7 dakika, 19 ve üstü yaştaki kadınlar için ise 363,7 dakika olduğu belirtildi.

        Fiziksel aktivitenin sağlığı koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, herhangi bir hastalığı olan kişilerin, yaşına ve sağlık durumuna göre hangi fiziksel aktiviteleri, hangi sıklıkta, ne kadar süreyle yapabileceği konusunda hekime danışması gerektiği kaydedildi.

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