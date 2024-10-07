Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor

Sağlık Bakanlığının 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Herkes için Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991'den beri her yıl ekim ayının ilk hafta sonunun Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığı belirtildi.

Obezite ve fiziksel hareketsizliğin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu, yaşamın her alanında hareketsizlikle mücadele etmenin gerekliliğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Günlük hayatta sağlıklı beslenmeyi ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin ve davranış değişikliğine yönelten müdahalelerde bulunmanın önemi açıktır. Fiziksel aktivitenin beden sağlığı üzerinde etkileri olduğu gibi ruh sağlığı, sosyal gelişim ve yaşlılık üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, vücut direncinin artmasına böylece vücudun enfeksiyonlara karşı koruma geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Fiziksel olarak aktif olmayanlarda enfeksiyon görülme olasılığı düzenli fiziksel aktivite yapanlara göre daha fazladır. Bağışıklık sistemini destekleyen önemli etmenlerden biri de fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmektir."