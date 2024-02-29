Fiziksel bir şiir gösterisi: 'Dreamer'

Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 7 Mart Perşembe günü saat 20:00’de görsel ve fiziksel şiirler üreten disiplinlerarası sanatçı Andrea Hackl’in hazırladığı “Dreamer” performansına I.D.F Istanbul ve Avusturya Kültür Ofisi İstanbul ile birlikte ev sahipliği yapıyor.

Kısa filmlerden oluşan disiplinler arası canlı performans “Dreamer” ile izleyiciler müzik, film, şiir, görsel sanat çalışmalarına şahit olacak. Dünya ve doğa ile olan bağı kucaklayan Dreamer, tüm unsurların özünde birbirine bağlı olmasını kutlayacak.

Performansı öncesi Andrea Hackl, profesyonel ve ileri seviye dansçılara dinamik hareketi keşfedeceği 5 günlük dans atölyesi de verecek. “Etkileşim - Beden Hallerinin Şiirselliği” başlıklı eğitimin amacı katılımcılara oyun alanı sunmak, merakla kendilerine meydan okumak için bir alan yaratmak ve vücudun akışkanlığına, çevikliğine ve yumuşak ama enerjik gücüne derinlemesine eğilmelerini sağlamak.