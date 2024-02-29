Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Fiziksel bir şiir gösterisi: 'Dreamer'

        Fiziksel bir şiir gösterisi: 'Dreamer'

        Görsel ve fiziksel şiirler üreten disiplinlerarası sanatçı Andrea Hackl'in hazırladığı 'Dreamer' performansı 7 Mart'ta Akbank Sanat'ta.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fiziksel bir şiir gösterisi: 'Dreamer'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 7 Mart Perşembe günü saat 20:00’de görsel ve fiziksel şiirler üreten disiplinlerarası sanatçı Andrea Hackl’in hazırladığı “Dreamer” performansına I.D.F Istanbul ve Avusturya Kültür Ofisi İstanbul ile birlikte ev sahipliği yapıyor.

        Kısa filmlerden oluşan disiplinler arası canlı performans “Dreamer” ile izleyiciler müzik, film, şiir, görsel sanat çalışmalarına şahit olacak. Dünya ve doğa ile olan bağı kucaklayan Dreamer, tüm unsurların özünde birbirine bağlı olmasını kutlayacak.

        Performansı öncesi Andrea Hackl, profesyonel ve ileri seviye dansçılara dinamik hareketi keşfedeceği 5 günlük dans atölyesi de verecek. “Etkileşim - Beden Hallerinin Şiirselliği” başlıklı eğitimin amacı katılımcılara oyun alanı sunmak, merakla kendilerine meydan okumak için bir alan yaratmak ve vücudun akışkanlığına, çevikliğine ve yumuşak ama enerjik gücüne derinlemesine eğilmelerini sağlamak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Andrea Hackl
        #Akbank Sanat
        #Dreamer
        #dans
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek