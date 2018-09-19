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İstanbul Müzik Haftası MFÖ ile başladı

fizy İstanbul Müzik Haftası, MFÖ ile başladı. Festivalde klasikleşen şarkılarını seslendiren MFÖ'nün konserinin yanı sıra müzik dünyasının duayenleri panellerde buluştu

19.09.2018 - 14:59 | Güncelleme:

Dijital müzik platformu fizy’nin öncülüğünde gerçekleşecek olan fizy İstanbul Müzik Haftası MFÖ’nün muhteşem performansıyla başladı.

Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile gerçekleşen festival, popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturuyor. İstanbul Müzik Haftası’nda 6 gün boyunca müziğin en ünlü isimleri sahne alıyor.

FESTİVAL MFÖ İLE BAŞLADI

Festivalin konser açılışını Türk müziğinin efsane grubu MFÖ gerçekleştirdi. 1965 yılından bu yana Türk müziğinin içinde yer alan ve bugüne kadar 13 albümde dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan MFÖ, her yaştan sevenleriyle buluştuğu konserde keyifli anlar yaşandı. Grup eşsiz sahne performansıyla müzikseverleri büyüledi.

MÜZİK DÜNYASININ DUAYENLERİ PANELLERDE BULUŞTU

İstanbul Müzik Haftası ‘Folktan Popüler Kitle Kültürüne: Türkiye’de müziğin değişimi ve süreklilikler’ konulu panel ile başladı. Panelde Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun Atay konuşmacı olarak yer aldı.

INDIE VE LATİN RÜZGARI

Festival, ikinci günde ise Indie müziğin sevilen ismi Erlend Oye’yi ağırlıyor. Indie müziğin kült ikilisi Kings of Convenience ve The Whitest Boy Alive grupları kadar solo işleriyle de dikkat çeken Erlend Oye & La Comitiva konseri Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 21.00’de müzik severlerle buluşacak.

Aynı akşam Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars da rengarek programlarıyla, sonsuz enerjisiyle, kendi müziğimize uyarladığı latin ezgilerle eğlencenin dansın ve muhabbetin doruğunda bir gece yaşatacak. Konser 21.30’da Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek.

MÜZİĞİN KEYİFLİ SOHBETLERİ

fizy İstanbul Müzik Haftası’nın paneller ayağında ise keyifli bir sohbet programı gerçekleşecek. Öğleden sonra başlayacak paneller serisinde Gazeteci Kanat Atkaya, Müzik Yazarı Murat Meriç, Kontra Plak’ın Sahibi Okan Aydın ve Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz, ‘Müziğin Hazine Avcıları: 21.Yüzyılda Plak’ı konuşacak. ‘Modern Dünyada Sanatçının Keşfedilme Günlüğü’ konulu panel ise Müzik Yazarı İpek Atcan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında The Away Days grubunun gitaristi Can Özen, şarkıcı Serel Yereli ve gazeteci Burak Abatay yer alacak. ‘Nesiller Arası Köprü: Remiks Kültürü’ paneli ise iletişim danışmanı ve müzik yazarı Taner Turna, Moğollar grubundan Cahit Berkay ve Dj ve Prodüktör Yasin Vural’ın katılımıyla gerçekleşecek.

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