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Haberler Gündem Eğitim Fizyoterapist pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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MEB'in fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'in merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personeli için ek yerleştirme sonuçları belli oldu

Fizyoterapist pozisyonuna ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB'in fizyoterapist ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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AA

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda alınan başvurular sonrasında, münhal durumda bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist, 333 sözleşmeli destek personeli (aşçı) ve 1255 sözleşmeli destek personeli (aşçı yardımcısı) pozisyonlarında olmak üzere toplam 1651 sözleşmeli pozisyonun tamamına yerleştirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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