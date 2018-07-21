Fjolnir - İB Vestmannaeyjar rakamlar

Fjolnir ve İB Vestmannaeyjar, 22 Temmuz 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Fjolnir 12 puanla 10. sırada, İB Vestmannaeyjar 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Fjolnir son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. İB Vestmannaeyjar son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fjolnir kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, İB Vestmannaeyjar sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Fjolnir son haftadaki Grindavik müsabasında 2-1 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, KA Akureyri karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fjolnir, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İB Vestmannaeyjar, 7 gol atarken 13 gol yedi.

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