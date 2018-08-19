Fjolnir - Vikingur Reykjavik maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fjolnir, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Vikingur Reykjavik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 15 puanlı Fjolnir 10. sırada bulunuyor, Vikingur Reykjavik 18 puana sahip ve 9. sırada. Fjolnir son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vikingur Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 740 kodlu maçı oynayanlar; Fjolnir galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 2.80.

Fjolnir son haftadaki Grindavik müsabasında 2-1 yenildi.

Vikingur Reykjavik ise Valur maçında 4-3 yenildi.

Fjolnir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fjolnir, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Vikingur Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Vikingur Reykjavik, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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