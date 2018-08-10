FK Baumit Jablonec - MFK Karvina maçı heyecanı

FK Baumit Jablonec ve MFK Karvina, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. FK Baumit Jablonec son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. MFK Karvina, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 402 kodlu maçı oynayanlar; FK Baumit Jablonec galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, MFK Karvina galibiyet oranı 6.25. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

FK Baumit Jablonec son hafta oynanan Slovacko maçında 2-0 kazandı.

MFK Karvina ise Vysocina Jihlava karşılaşmasında 0-2 kazandı.

FK Baumit Jablonec, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

MFK Karvina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. MFK Karvina, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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