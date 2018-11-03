FK Tambov - Baltika Kaliningrad sahaya çıkıyor

FK Tambov ve Baltika Kaliningrad, 04 Kasım 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 41 puanlı FK Tambov 1. sırada bulunuyor, Baltika Kaliningrad 19 puana sahip ve 17. sırada. FK Tambov, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Baltika Kaliningrad son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FK Tambov kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Baltika Kaliningrad sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

FK Tambov önceki hafta Zenit St. Petersburg II mücadelesinde 3-1 kazandı.

Baltika Kaliningrad, Avangard Kursk karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FK Tambov, 19 gol attı ve 8 gol yedi.

Baltika Kaliningrad, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Baltika Kaliningrad 14 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ