FK Tambov - Sibir Novosibirsk sahaya çıkıyor

Rusya FNL maçında FK Tambov ile Sibir Novosibirsk, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:30. 17 puanlı FK Tambov 4. sırada bulunuyor, Sibir Novosibirsk 9 puana sahip ve 17. sırada. FK Tambov son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 453. İddaa'da FK Tambov kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Sibir Novosibirsk kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FK Tambov son haftadaki Zenit St. Petersburg II müsabasında 3-1 kazandı.

Sibir Novosibirsk ise Rotor Volgograd maçında 1-0 kazandı.

FK Tambov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FK Tambov, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Sibir Novosibirsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sibir Novosibirsk, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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