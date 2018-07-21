Flamengo - Botafogo maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Flamengo, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Botafogo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Flamengo 27 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Botafogo 17 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Botafogo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Botafogo galibiyet oranı 0.00.

Flamengo son haftadaki Macae müsabasında 1-0 yenildi.

Botafogo ise Volta Redonda karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Flamengo, 10 gol attı ve 2 gol yedi.

Botafogo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Botafogo, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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