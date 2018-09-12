Flamengo - Corinthians karşılaşma önü

Brezilya Kupa Yarı Final maçında Flamengo ile Corinthians, 13 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:45. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 503 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.40, Corinthians galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Flamengo önceki hafta Chapecoense mücadelesinde 2-0 kazandı.

Corinthians, Palmeiras karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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