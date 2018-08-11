Flamengo - Cruzeiro karşılaşma önü

Flamengo ve Cruzeiro, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 34 puanlı Flamengo 2. sırada bulunuyor, Cruzeiro 25 puana sahip ve 8. sırada. Flamengo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 762. İddaa'da Flamengo kazanır 1.80, berabere biter 2.80, Cruzeiro kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Flamengo son hafta oynanan Cruzeiro maçında 0-2 yenildi.

Cruzeiro ise Flamengo maçında 0-2 kazandı.

Flamengo, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 3 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 4 gol atarken 8 gol yedi.

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