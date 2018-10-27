Flamengo - Palmeiras karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Flamengo, 28 Ekim 2018 Pazar günü Palmeiras takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. 58 puanlı Flamengo 2. sırada bulunuyor, Palmeiras 62 puana sahip ve 1. sırada. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Palmeiras son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Flamengo kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Palmeiras sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Flamengo önceki hafta Vitoria mücadelesinde 1-2 kazandı.

Palmeiras, Atletico Paranaense karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Flamengo, 25 gol attı ve 5 gol yedi.

Palmeiras, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Palmeiras, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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