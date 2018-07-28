Flamengo - Sport Recife maç önü

Flamengo ve Sport Recife, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 31 puanlı Flamengo 1. sırada bulunuyor, Sport Recife 19 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sport Recife son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 555 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Flamengo kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Sport Recife sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Flamengo önceki hafta Vitoria mücadelesinde 1-2 kazandı.

Sport Recife, Corinthians karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Flamengo, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 2 gol yedi.

Sport Recife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sport Recife, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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