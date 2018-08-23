Flamengo - Vitoria maçı öncesi rakamlar

Flamengo ve Vitoria, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:30. Maç öncesi Flamengo 37 puanla 3. sırada, Vitoria 19 puanla 17. sırada bulunuyor. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 607 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Vitoria galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Flamengo son haftadaki Vitoria müsabasında 1-2 kazandı.

Vitoria ise Flamengo maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Flamengo, 17 gol attı ve 3 gol yedi.

Vitoria ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitoria, 9 gol atarken 27 gol yedi.

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