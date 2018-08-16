13 | 27

Tuz Gölü'nün Türkiye'nin nadir alanlarından biri olduğunu ifade eden Kalem, "İnsan baskısı olmadığı için gölde en ufak kirlenme yok. Bu nedenle doğal güzelliğini bu güne kadar korumuş. Burada gölün üzerinde çıplak ayakla yürüme imkanı bulduk. İnsanı rahatlatan bir özelliği var. Tuz terapisi almış olduk. İlerleyen dönemlerde buranın çok daha popüler olacağına inanıyorum." diye konuştu.