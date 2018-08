9 | 27

"Tuz Gölü, kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle turistleri kendisine çekiyor. Flamingolarla ilgili haber ve fotoğraflarımızın ulusal basında çıkmasının ardından Tuz Gölü'ne ilgi oldukça arttı. Her yıl on binlerce turist gölü ziyaret ederek su içinde ve tuz üzerinde yürüyüş gerçekleştiriyor. Artık Tuz Gölü'nde doğa tutkunlarının yeni gözdesi on binlerce flamingo."