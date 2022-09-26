Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT'de flaş açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Çözüm aşamasına geldik! İşte EYT son dakika gelişmeleri

EYT son durum merak edilirken konuyla ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. "Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik." açıklamaları sonrasında EYT'nin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ABONE OL
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin HAK-İŞ ziyaretinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklamalarda bulundu. "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor." açıklamaları ile de EYT'de kapsam genişledi. İşte 2022 EYT son durum gelişmeleri...
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK!

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde EYT konusunda açıklamalarda bulundu. Bilgin "Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

    Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

    EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısına katıldı.  Bilgin, toplantıda asgari ücret, taşeron ve EYT ile iligli şunları söyledi:

    "Biz de bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri ve sorunları çözeceğiz. Asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dosyalar. Birer birer çözeceğiz. Geçici işçiler sorununu çözeceğiz. Taşeronların kadroya alınmasında, o dönem 90 bin kişi kapsam dışı kalmıştı. Onların sorununu çözeceğiz. Bütün bunları çözüp çözüp ilerleyeceğiz."
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?

    2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyor.
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" açıklamasında bulundu.
  • FLAŞ açıklama: EYT son dakika gelişmeleri: Vedat Bilgin açıkladı: Çözüm aşamasındayız! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor.

    8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.