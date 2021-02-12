İranlı Mevlevi'nin ölümüyle ilgili konsolosluk çalışanı tutuklandı!

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, İranlı Mesut Mevlevi'nin 14 Kasım 2019'da otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına dahil edilen bilgiler doğrultusunda bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olduğu öğrenilen M.R.N. gözaltına alındı.

Mesut Mevlevi'nin eski İran ajanı ve rejim muhalifi olduğu iddia edilmişti.

"ADI GEÇENLERİ TANIMIYORUM"

AA'da yer alan habere göre soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.R.N., sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Cinayette rol alan bir kişinin sahte seyahat belgesiyle İran'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını ve olayda adı geçen hiç kimseyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

TRT WORLD EKİBİNE SALDIRI

Bu arada, TRT World'den yapılan açıklamada, İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi suikastıyla ilgili haber takibi yapmak için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden TRT World ekibinin, çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

KAMERA YERE DÜŞTÜ

Konsolosluk çalışanı 5 kişinin ilk saldırısını polis barikatının engellediği, saldırı sonucu kameranın yere düştüğü anlatılan açıklamada, muhabir Oubai Shahbandar'ın, konsolosluk çalışanlarının yanına giderek neden saldırıda bulunduklarını anlamaya çalıştığı, o esnada cep telefonuyla kayıt yapan muhabirin ikinci kez saldırıya uğradığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şişli'de, 14 Kasım 2019'da İranlı Mesut Mevlevi, otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, 27 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise operasyon kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişiyi daha sonradan yakalanmıştı. 3 Aralık 2019'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 11 şüpheliden cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu 7'si tutuklanmış, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.