Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Flaş iddia: Atletico Madrid satılıyor! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Atletico Madrid satılıyor!

        İspanyol televizyonu, Atletico Madrid'in satışı için Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross ile görüşmelerin başladığını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Flaş iddia: Atletico Madrid satılıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya'nın La Sexta televizyonu, Atletico Madrid kulübünün satışı için ABD'deki Amerikan futbolu kulüplerinden Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross ile görüşmelerin başladığını iddia etti.

        La Sexta, Atletico Madrid kulübünün toplamda yüzde 65'i ile en büyük hissedarı olan Kulüp Başkanı Enrique Cerezo ile Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Miguel Angel Gil Marin'in hisselerini satacaklarını ve kulüp sahibinin el değiştireceğini ileri sürdü.

        Haberde, Amerikan futbolu ligi NFL'de mücadele eden Miami Dolphins'in sahibi olan ve emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Stephen Ross'un Atletico Madrid'i satın almak istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde başladığı duyuruldu.

        Kırmızı-beyazlı kulübün satılacağına yönelik iddialar, özellikle Gil Marin kaynak gösterilerek son bir yıldır İspanyol basınında yer alıyordu.

        İspanya'da 2022-2023 sezonunu 420 milyon avro gelirle kapatan Atletico Madrid'in mevcut durumda 2 milyar 518 milyon avroluk bir değere sahip olduğu belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti