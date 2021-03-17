Hatayspor'da bu sezon patlama yapan isim olan Aaron Boupendza'nın vatandaşı Pierre-Emerick Aubameyang aracılığıyla Arsenal'e önerildiği öğrenildi. Gabonlu yıldız Aubameyang'ın Süper Lig'de gol krallığına koşan Boupendza'yı Arsenalli yöneticilere önerdiği belirtilirken İngiliz basını oyuncuya toplam 7 Premier Lig takımının daha talip olduğunu aktardı. İddialara göre Boupendza'ya Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolves, Newcastle ve West Ham'ın Gabonlu golcüye talip olduğu belirtildi.

Sporx'te yer alan haberde ayrıca Boupendza için Hatayspor yönetiminin 10 milyon euro talebinin bulunduğunu ancak imza rekabeti nedeniyle bu rakamın daha yukarılara da çıkabileceği ifade edildi.

24 yaşındaki Gabonlu Aaron Bounpendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 18 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz ay Boupendza için Krasnodar'ın yaptığı yaklaşık 10 milyon euroluk teklif kabul edilmiş ancak 24 yaşındaki oyuncu Rusya'ya gitmeyi kabul etmemişti.