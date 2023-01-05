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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flaş iddia: Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan yıldız oyuncu Ronaldo hakkında flaş bir konu gündeme atıldı. Portekizli yıldızın yabancı kontenjanı sebebiyle lisansının çıkarılamadığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

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  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    Suudi Arabistan basınına göre; Al Nassr takımı, yabancı kontenjanı sebebiyle Ronaldo'nun lisansını çıkaramıyor.
  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    Portekizli oyuncunun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği belirtildi.
  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    AFP haberinde Al Nassrlı bir yöneticinin konuyla ilgili sözlerine yer verdi. Yetkilinin, "Yabancı bir oyuncuyu, ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'yu kaydettirmek için bunu yapmamız gerekir." dediği belirtildi.
  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    AL NASSR KADROSUNDAKİ YABANCI OYUNCULAR

    Al Nassr'ın yabancı kadrosunda Kolombiyalı kaleci David Ospina, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Brezilyalı Anderson Talisca ve Kamerunlu Vincent Aboubakar yer alıyor.
  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    Ronaldo'nun lisansı çıkarılsa bile Portekizli süper star ilk maçını kaçıracak.
  • Flaş iddia: Cristiano Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor! - Ronaldo'nun yeni takımı

    Manchester United'dan kalma iki maçlık cezasının 1'ini henüz çekmeyen yıldız isim, Al Nassr'ın, Al Thai ile oynayacağı maçta FIFA kuralları gereği oynayamayacak.

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