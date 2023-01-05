Flaş iddia: Ronaldo'nun lisansı çıkarılamıyor!

AFP haberinde Al Nassrlı bir yöneticinin konuyla ilgili sözlerine yer verdi. Yetkilinin, "Yabancı bir oyuncuyu, ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'yu kaydettirmek için bunu yapmamız gerekir." dediği belirtildi.