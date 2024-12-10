Flaş iddia: Ziyech devre arasında ayrılıyor!
Süper Lig'de lider Galatasaray ara transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Ziyech ise takım arayışında. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer döneminin, hem yeni transferler hem de ayrılacak oyuncularla birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan ilk isim ise Hakim Ziyech.
Daily Sports'ta yer alan habere göre; Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası öncesinde bir değişiklik arayışında.
Forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedefleyen Faslı futbolcu, devre arasında gelecek tekliflere göre sarı-kırmızılı ekipten ayrılabilir.