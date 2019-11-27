'Flaşbellek' için çekim zamanı

'Tabutta Rövaşata', ‘Filler ve Çimen' ve 'Gölgeler ve Suretler' gibi bol ödüllü filmlerin senaristi ve yönetmeni Devriş Zaim, sanat severleri heyecanlandıracak yeni bir filmin çekimlerine başladı. 'Flaşbellek'in çekimlerine Gaziantep'te başlayan Zaim oyuncu kadrosunu Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat'tan oluşturdu.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un üstlendiği 'Flaşbellek', konusunu ise Suriye'deki olaylardan alıyor. Derviş Zaim, filminin yaşanan sürece insani açıdan yaklaşan bir yapıt olduğunu belirterek bu coğrafyadaki bir dramayı beyazperdeye taşımaktan memnuniyet duyduğunu ekledi.