Fleetwood - Accrington Stanley sahaya çıkıyor

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fleetwood, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Accrington Stanley takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Fleetwood 12 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Accrington Stanley 10 puanda ve 10. sırada. Fleetwood, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Accrington Stanley, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Fleetwood kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Accrington Stanley kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Fleetwood önceki hafta Accrington Stanley mücadelesinde 3-1 kazandı.

Accrington Stanley ise Fleetwood maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fleetwood, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Accrington Stanley ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Accrington Stanley, 6 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ