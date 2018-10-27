Fleetwood - Blackpool karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Fleetwood ile Blackpool, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 20 puanlı Fleetwood 13. sırada bulunuyor, Blackpool 22 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Fleetwood, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Blackpool, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 309 kodlu maçı oynayanlar; Fleetwood galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Blackpool galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Fleetwood son hafta oynanan Walsall maçında 2-0 kazandı.

Blackpool ise Rotherham United karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Fleetwood, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Blackpool, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlike sahip. Bu maçlarda Blackpool 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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