Fleetwood - Bradford City maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fleetwood, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Bradford City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 8 puanlı Fleetwood 6. sırada bulunuyor, Bradford City 6 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Fleetwood, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bradford City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 379. İddaa'da Fleetwood kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Bradford City kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Fleetwood önceki hafta Walsall mücadelesinde 2-0 kazandı.

Bradford City ise Scunthorpe United maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fleetwood, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Bradford City, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bradford City 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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