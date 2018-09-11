Fleetwood - Leicester City U21 sahaya çıkıyor

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup B heyecanı devam ediyor. Fleetwood, 11 Eylül 2018 Salı günü Leicester City U21 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Fleetwood, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Leicester City U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Fleetwood kazanır 1.35, berabere biter 3.70, Leicester City U21 kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Fleetwood son hafta oynanan Carlisle United maçında 1-2 kazandı.

Leicester City U21 ise Morecambe maçında 2-2 berabere kaldı.

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